Rissa al Touch di Alghero: due gli indagati Al 30enne senegalese dalla prima ora nel registro degli indagati, si aggiunge un sassarese di 29 anni che avrebbe partecipato attivamente al sanguinoso pestaggio. Il video della rissa era girato in rete



Foto d'archivio ALGHERO - Chiuse le indagini per la violenta rissa dello scorso agosto presso la discotecadi Alghero, nella quale un 23enne finì sanguinosamente picchiato e dovette fare ricorso alle cure mediche con pesanti strascichi. Oltre al 30enne di origine senegalese che colpì materialmente il giovane provocandogli gravi problemi maxillo-facciali, si aggiunge nel registro degli indagati un 29enne sassarese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti fu lui a trattenere al collo il 23enne facilitandone il pestaggio. I due - con tutta probabilità - saranno ora rinviati a giudizio. Nelle ore successive alla rissa, girò in rete il video integrale del pestaggio dal quale si potevano vedere con dovizia di articoli le concitate fasi del pestaggio ed i volti degli interessati. Quel che era successo nel privé della discoteca era stato trasmesso, nero su bianco, nella denuncia che il ragazzo pestato a sangue ed affidatosi alla tutela dell’avvocato Filippo Carta di Alghero, aveva presentato ai carabinieri (col video allegato). Rimane da capire la posizione dei titolari della discoteca.Foto d'archivio