Vueling, la low cost più puntuale del 2024 I dati di Cirium sui tassi di puntualità confermano la compagnia di Barcellona al primo posto in 13 dei 15 aeroporti in cui ha operato nel corso dell'anno in Italia: Particolarmente rilevanti sono i risultati sulla puntualità dei voli in partenza a Cagliari (con un tasso di puntualità dell'83,3%) e Olbia (74,2%)



OLBIA - Durante l’anno appena trascorso (da gennaio a dicembre 2024), Vueling, parte del gruppo IAG, si è distinta per i notevoli risultati in termini di puntualità dei voli operati all’interno del suo network, Italia compresa, consolidando il suo impegno su questo mercato. Secondo il rapporto “The On-Time Performance Review 2024” di Cirium (società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell'aviazione), la compagnia aerea con sede a Barcellona ha raggiunto un notevole tasso medio di puntualità dell’81,2% nei suoi 223.000 voli operati nell’anno.



Un risultato globale raggiunto grazie a prestazioni di livello nei singoli Paesi del network, come l’Italia, dove ha raggiunto la prima posizione tra le compagnie aeree low cost in 13 dei 15 aeroporti nei quali ha operato nel corso dell’anno.



Particolarmente rilevanti sono i risultati sulla puntualità dei voli in partenza nei due hub italiani della compagnia: Roma Fiumicino (con un tasso di puntualità del 73,8%) e Firenze (75,7%). Gli altri aeroporti hanno rispettivamente raggiunto i seguenti tassi: Milano Malpensa (77,5%), Milano Linate (78,3%), Venezia (78,8%), Genova (89,6%), Bologna (84,9%), Cagliari (83,3%), Palermo (78,9%), Torino (77,1%), Catania (74,8%), Comiso e Olbia (con rispettivamente l’81,5% e il 74,2%).

Occupa invece la seconda posizione a Napoli (80,2%) e Bari (78,3%).