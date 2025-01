Cor 20:20 Un libro per spiegare l´illegalità urbanistica Francesco Chiodelli a Sassari per la Scuola di politica di Domucratica: Sarà presentato “Cemento armato”, Premio Fiori Blu 2024, un volume che analizza il malaffare edilizio nelle città italiane



SASSARI - La Scuola di politica delle ACLI, Domucratica inaugura il suo nuovo ciclo di incontri con un tema di scottante attualità: l'illegalità nel settore edilizio e le sue ramificazioni nel tessuto urbano italiano. Venerdì 17 gennaio 2025, presso la Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, il professor Francesco Chiodelli, docente di geografia economico-politica all'Università di Torino, presenterà il suo libro “Cemento armato - La politica dell'illegalità nelle città italiane”.



L'opera, pubblicata da Bollati Boringhieri e già alla seconda edizione, rappresenta il frutto di oltre dieci anni di ricerche sul campo e ha recentemente ottenuto il prestigioso premio speciale “Fiori Blu 2024”. Il saggio analizza in profondità le dinamiche dell'illegalità nel settore edilizio italiano, offrendo uno spaccato illuminante delle problematiche che affliggono lo sviluppo urbano del nostro paese.



L'incontro, che avrà inizio alle ore 17, sarà introdotto e coordinato da Giuseppe Fresu, Presidente delle Acli provinciali di Sassari. A dialogare con l'autore interverranno personalità di spicco del panorama politico e accademico: Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari, l'Onorevole Silvio Lai, Deputato della Repubblica italiana, e il professor Marco Calaresu, docente di scienza politica presso l'Università di Sassari.