S.A. 10:46 Coca e marijuana: fermati a Santa Maria Coghinas Trovati nell´appartamento dei due fermati 130 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 65 grammi, un ovulo della stessa sostanza di circa 11 grammi e una bilancia di precisione



VALLEDORIA - Nel corso della tarda serata dello scorso lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Valledoria, durante le consuete attività d’istituto finalizzate alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Santa Maria Coghinas hanno arrestato in flagranza di reato due uomini poiché ritenuti responsabili di detenzione di cocaina e marijuana ai fini di spaccio. Nella circostanza i militari impegnati in attività di pattugliamento notavano l’atteggiamento sospetto di un ragazzo che stava percorrendo a piedi quelle strade cittadine, decidendo di sottoporlo a controllo.



A seguito della perquisizione eseguita, il fermato veniva effettivamente trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana e per tale ragione il controllo veniva esteso alla sua abitazione. Presso l’appartamento, abitato anche da un complice, venivano rinvenute ulteriori 130 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 65 grammi, un ovulo della stessa sostanza di circa 11 gr e di una bilancia di precisione verosimilmente utilizzata per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente e la bilancia sono stati quindi sottoposti a sequestro mentre i due uomini sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, sono stati condotti presso il carcere di Sassari - Bancali in attesa dell’udienza di convalida.