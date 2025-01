S.A. 13:00 Ladro seriale arrestato ad Olmedo Aveva rubato un cellulare e dei soldi da una macchina parcheggiata in strada. I carabinieri lo hanno fermato e hanno trovato altra refurtiva all´interno della sua abitazione



OLMEDO - Nel corso della giornata di lunedì 13 gennaio i Carabinieri della Stazione di Olmedo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato. In particolare i Carabinieri della Stazione di Olmedo sono intervenuti rapidamente a seguito della richiesta di un cittadino che aveva subito il furto del proprio telefono cellulare e del portafoglio. Giunti sul posto i militari hanno bloccato un uomo che effettivamente veniva trovato in possesso della refurtiva asportata poco prima alla malcapitata vittima. I Carabinieri, a seguito degli immediati accertamenti eseguiti, appuravano che l’uomo, alle prime luci dell’alba, era riuscito ad impossessarsi di un borsello, custodito all’interno di un veicolo parcheggiato in una pubblica via del comune di Olmedo. In maniera fulminea e approfittando del buio e della momentanea assenza del proprietario del veicolo era riuscito ad asportare un telefono cellulare e un portafoglio contenente soldi in contanti, documenti e carte di credito.



Il malvivente aveva quindi cercato di fuggire a piedi ma la vittima si era accorta del furto allertando

la locale Stazione Carabinieri che prontamente interveniva in ausilio del malcapitato bloccando

definitivamente l’uomo. Successivamente i militari hanno esteso le ricerche di eventuale altra

refurtiva anche all’interno della sua abitazione e a seguito dell’ispezione eseguita all’interno

dell’appartamento venivano rinvenuti altri oggetti con ogni probabilità oggetto di furto nonché vari

strumenti utilizzati per lo scasso. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza hanno permesso di stabilire che il materiale rinvenuto era stato asportato da una locale attività commerciale, pertanto la refurtiva, consistente in attrezzatura da lavoro, è stata immediatamente restituita all’avente diritto.



Al termine delle attività di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari

che coordina e dirige le indagini, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nella mattina di ieri presso il Tribunale di Sassari. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Villacidro.