Open day all´Alberghiero di Alghero

ALGHERO - Continuano gli Open Day all’ l’I.P.S.A.R. di Alghero. L’Istituto, annesso da questo anno scolastico al Polo Tecnico Professionale IIS A. Roth Piazza Sulis, verrà aperto al pubblico nei giorni venerdì 17 dalle ore 16.00 alle 19.00 e sabato 25 gennaio dalle ore 11.00 alle 18.00. Studenti e famiglie interessate avranno l’opportunità di visitare la scuola, avere informazioni utili sull’organizzazione dei percorsi scolastici, diversificati tra Ospitalità alberghiera, Cucina e Sala e vendita, sul Convitto, maschile e femminile, e sulle iniziative dell’ampliamento dell’offerta formativa. Di grande rilevanza per il territorio della città di Alghero, punto di riferimento per le zone limitrofe e per studenti che provengo da diverse parti dell’isola, l’Istituto mantiene la sua grande tradizione ed esprime competenze di alto livello. Numerosi i riconoscimenti ottenuti anche a livello nazionale grazie alle varie competizioni a cui spesso partecipa.