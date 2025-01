Cor 18:10 Tassa d´imbarco, pressing su Cacciotto e Todde Ordine del giorno (Tedde primo firmatario) che impegna il Sindaco ad attivarsi con la Città Metropolitana per ottenere dalla Giunta regionale la cancellazione della tassa di imbarco al fine di creare i presupposti per il rilancio dell’aeroporto di Alghero



ALGHERO - Centrodestra in pressing affinché il Sindaco Raimondo Cacciotto si attivi con la Città Metropolitana per ottenere dalla Giunta regionale la cancellazione della tassa di imbarco al fine di creare i presupposti per il rilancio dell’aeroporto di Alghero. C'è la firma di tutti i consiglieri comunali di Centrodestra di Alghero all'ordine del giorno depositato presso il protocollo del comune di Alghero e indirizzato al primo cittadino.



Si avviino con urgenza, unitamente ai Sindaci della Città Metropolitana di Sassari, se del caso convocando i Consigli Comunali a Cagliari in seduta pubblica e aperta presso il Consiglio Regionale, «incisive e proficue interlocuzioni con la Presidente della Giunta regionale Alessandra Todde» è la chiara e netta richiesta.



Affinché negozi col Governo l’approvazione di una norma che facendo valere l’autonomia speciale della Sardegna abolisca integralmente la tassa in funzione riequilibratrice per l’aeroporto di Alghero, e prevedendo la riduzione al 50% per gli scali di Olbia e Cagliari, corrispondendo allo Stato una contropartita finanziaria per compensare i mancati introiti» chiudono i consiglieri Tedde (primo firmatario), Caria, Peru, Bardino, Ansini, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda.