Cor 8:50 Autonomia differenziata, la Consulta boccia il referendum Respinta la richiesta che puntava all’abrogazione della legge Calderoli: «E’ inammissibile». Via libera agli altri cinque quesiti, tra cui quello sul Jobs act



CAGLIARI - La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di referendum che puntava all’abrogazione totale dell’Autonomia differenziata, la legge firmata dal ministro Calderoli. Il quesito è stato dichiarato inammissibile dopo una camera di consiglio durata circa sette ore. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024”. La motivazione: la legge Calderoli era già stata ribaltata dai rilievi della Consulta, al punto da rendere inutile il quesito che avrebbe voluto abrogarla.