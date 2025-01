Cor 16:46 Accoltellamento a Monte Rosello: fermato 55enne Sul posto la Polizia di Stato, la Scientifica e il magistrato Elena Succu. Per l’aggressione sarebbe già stato fermato lo zio del marito, un cinquantacinquenne. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti



SASSARI - Il fatto è avvenuto in un’abitazione alla fine di via Grazia Deledda (nella foto). La donna (50enne) è stata colpita con un coltello con una lama molto lunga e secondo le prime indiscrezioni avrebbe un rene perforato: È stata immediatamente trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso in condizioni preoccupanti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, la Scientifica e il magistrato di turno Elena Succu. Per l’aggressione sarebbe stato fermato lo zio del marito, un cinquantacinquenne.



[notizia in aggiornamento]