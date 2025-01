S.A. 12:47 Sant´Agostino al buio: rapina Il quartiere popolare ad Alghero è al buio da cinque giorni. Ieri è stato rapinato il tabacchi lungo la via principale e non è un caso isolato in città: escalation di furti nelle ultime settimane



ALGHERO - Proseguono ad Alghero i disservizi sull'illuminazione pubblica. Dopo il Porto e il centro storico, è il quartiere popolare di Sant'Agostino ad essere rimasto al buio da ben cinque giorni. Le conseguenza sono i disagi, i problemi legati alla viabilità e i furti. Proprio ieri è stato rapinato il tabacchi lungo la via principale e non è un caso isolato in città. Negli ultimi giorni ad essere presi di mira sono stati alcuni esercizi pubblici e abitazioni tra il Lido, l'agro e il centro cittadino ed è caccia ai responsabili.