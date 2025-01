S.A. 14:05 Progetto RISEup: Avis e studenti del Roth insieme Gli incontri, svoltisi nel mese di dicembre, hanno coinvolto gli studenti della classe 3°C in un percorso formativo interattivo, basato su attività pratiche, testimonianze di volontari Avis e momenti di riflessione collettiva



ALGHERO - L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero ha ospitato con entusiasmo un’importante iniziativa promossa da Avis Nazionale e sposata dall'Avis provinciale Sassari, grazie all’impegno della referente scuole Silvia Manca, del presidente Antonio Dettori e del Consiglio Direttivo, in collaborazione con Avis Comunale Alghero. Gli incontri, svoltisi nel mese di dicembre, hanno coinvolto gli studenti della classe 3°C in un percorso formativo interattivo, basato su attività pratiche, testimonianze di volontari Avis e momenti di riflessione collettiva.



Attraverso l'utilizzo di smartphone e visori per la realtà virtuale, che hanno favorito un apprendimento immersivo ed esperienziale, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con il tema del dono, imparando a lavorare in gruppo e ad approfondire concetti fondamentali per la crescita personale e sociale. L’iniziativa ha avuto un notevole riscontro tra gli studenti, che si sono dimostrati partecipativi e attenti, e tra i formatori: Gian Mario Dettori, docente di scuola secondaria di primo grado, e Silvia Manca. Entrambi hanno contribuito a creare un ambiente stimolante e coinvolgente, in cui i giovani hanno potuto sviluppare empatia e consapevolezza.



Il progetto “RISEup” non si è limitato a promuovere l’importanza della donazione del sangue, ma ha voluto trasmettere ai ragazzi il valore più ampio del dono come impegno personale verso la comunità. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori: “La metodologia innovativa, che ha alternato esercitazioni creative, giochi digitali e testimonianze dirette, ha favorito un apprendimento esperienziale. Per il riscontro ottenuto, sarà un progetto che porteremo in altre classi di altri istituti della Provincia. Gli incontri hanno stimolato i giovani, ma anche i volontari”. Questa iniziativa testimonia l’importanza della collaborazione tra scuola e Avis nel promuovere i valori della solidarietà e del volontariato.



Nella foto: Silvia Manca e Gian Mario Dettori