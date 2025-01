Cor 14:09 Bosa protagonista al Düsseldorf Boat Show Il Comune di Bosa è stato protagonista, dopo 15 anni di gestione esterna, al Düsseldorf Boat Show che si è svolto nella città della Germania dal 18 al 26 gennaio: grande promozione turistica



ALGHERO - L’amministrazione comunale di Bosa, rappresentata dal vicesindaco Federico Ledda e dall’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu, ha partecipato alla manifestazione come componente della Rete dei porti della Sardegna, promuovendo i servizi offerti dalla città di Bosa al mondo della nautica e le attrazioni ambientali e culturali del territorio.



L’amministrazione comunale ha deciso di partecipare al Düsseldorf Boat Show dopo 15 anni di gestione esterna, per allacciare i contatti con gli altri porti della Rete e pensare un percorso per valorizzare la darsena di Bosa che, con gli attuali 215 posti barca e la possibilità di ormeggio per imbarcazioni oltre i 20 mt, rappresenta una importante possibilità di sviluppo turistico.

«È stata un’esperienza formativa che ci ha permesso di dialogare oltre che con i colleghi della rete, con fornitori di servizi che permetteranno di offrire una gestione più completa e moderna del nostro porto. Il tutto si sposa con gli obiettivi a medio termine di sviluppo turistico della città», dichiara l’assessore Mannu.



«La partecipazione a un'altra fiera e i risultati ottenuti dimostrano l’importanza della presenza della nostra città in appuntamenti internazionali di alto livello», aggiunge il vicesindaco Ledda. «Questo ci dà la possibilità di conoscere, scegliere e mettere in esercizio servizi che concorrono al sempre migliore funzionamento dell’offerta turistica».