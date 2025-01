Cor 12:40 Rugby C: Alghero vince a Oristano La partita, giocata in condizioni climatiche ideali, ha visto un primo tempo dominato dagli algheresi grazie alla superiorità in mischia chiusa e touche



ALGHERO - L’Amatori Rugby Alghero Serie C si impone sul campo di Oristano domenica 26 gennaio con una vittoria sofferta ma meritata, 13-8 il risultato finale.



La partita, giocata in condizioni climatiche ideali, ha visto un primo tempo dominato dagli algheresi grazie alla superiorità in mischia chiusa e touche. Bogliani E. ha aperto le marcature con una punizione, seguito da una meta finalizzata da Daga e trasformata dallo stesso Bogliani. Tuttavia, sul finale della frazione, un errore ha permesso ai padroni di casa di accorciare le distanze, chiudendo il primo tempo sul 5-10.



Nel secondo tempo, l’Alghero ha saputo gestire le forze, rispondendo con lucidità alla pressione avversaria. Bogliani E. ha centrato i pali con un calcio da 40 metri, portando i suoi sul 13-8. Nel finale, una difesa strenua nei propri 22 metri e un intervento decisivo di Canessa all’ultimo minuto hanno garantito la vittoria. Un augurio di pronta guarigione va a Gianluca Murineddu, uscito per infortunio.