Cor 15:47 U18, buon pareggio a Olbia per l´Amatori L’Amatori Rugby Alghero Under 18 conquista un pareggio prezioso a Olbia domenica 26 gennaio, mantenendo il primo posto in classifica grazie a una prova di carattere



ALGHERO - L’Amatori Rugby Alghero Under 18 conquista un pareggio prezioso a Olbia domenica 26 gennaio, mantenendo il primo posto in classifica grazie a una prova di carattere.



La partita è stata intensa fin dalle prime battute, con Alghero che ha risposto subito al vantaggio iniziale dei padroni di casa, portandosi sul 7-5 grazie a una punizione di Bogliani E. e una meta di Daga. Tuttavia, alcune decisioni arbitrali controverse hanno negato agli algheresi la possibilità di allungare, consentendo all’Olbia di chiudere il primo tempo sul 26-12.



Nel secondo tempo, l’Alghero ha dimostrato grande determinazione, rimontando punto dopo punto fino al 29-29 grazie alle mete di Pisoni, Rapisarda, Meloni e Brunzu e ai calci piazzati di Yari Mura. Nel finale, una difesa solida ha impedito agli avversari di trovare la vittoria.



Il coach Matteo Toniolo ha commentato: «Contento per il carattere dimostrato, ma con maggiore freddezza avremmo potuto vincere. L’Under 18 è un percorso di crescita, dove conta imparare e maturare, oltre il risultato».