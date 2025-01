S.A. 8:30 Campagna Amica si rinnova a partire da Sassari I mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna si presentano con una veste aggiornata e sempre più accattivante per offrire ai cittadini un’esperienza di acquisto ancora più completa, moderna e funzionale. Sabato 1° febbraio all’Emiciclo Garibaldi a Sassari, si terrà il taglio del nastro



SASSARI - Un volto rinnovato per i mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna che si presentano con una veste aggiornata e sempre più accattivante per offrire ai cittadini un’esperienza di acquisto ancora più completa, moderna e funzionale. Sabato 1° febbraio, dalle ore 10.00, all’Emiciclo Garibaldi a Sassari, si terrà il taglio del nastro che segnerà ufficialmente l’avvio di questo percorso di rinnovamento. Quello di Sassari è un evento simbolico ma importante per rappresentare il primo passo di una trasformazione che coinvolgerà tutti i mercati del nord dell’Isola, punto di riferimento per chi sceglie cibo sano, locale e di qualità.



Alla cerimonia parteciperanno le istituzioni locali, i vertici di Coldiretti Nord Sardegna e non solo. Protagonisti saranno i produttori e i tanti consumatori, testimoni di un progetto che non riguarda solo la crescita dei mercati ma che punta a rafforzare il legame tra agricoltori e cittadini, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. L’appuntamento di sabato è aperto a tutti. Per celebrare questo momento sono in programma durante la giornata laboratori per grandi e piccoli, momenti conviviali e l’incontro con gli organi di stampa per vivere insieme ai produttori e ai cittadini questo importante momento di crescita e rinnovamento.