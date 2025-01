S.A. 18:27 Rally Italia Sardegna-Uniss: seminario a Olbia Il workshop, aperto a tutti, si terrà il prossimo 12 febbraio all’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Un’iniziativa che sottolinea il legame tra il territorio sardo e la manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia



OLBIA – Il Rally Italia Sardegna sarà protagonista di un seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi di Sassari. L’occasione il prossimo mercoledì 12 febbraio 2025, dalle 10:30 alle 13:00, presso l’Aula Engle dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, in un workshop aperto al pubblico dal titolo “Pianificazione e controllo nei grandi eventi: il caso Rally Italia Sardegna”. Il seminario si inserisce nel corso di Programmazione e Controllo delle Imprese Turistiche, parte del corso di laurea in Economia e Management del Turismo nella sede di Olbia del DiSea, tenuto dal Prof. Gianfranco Pischedda. L’iniziativa evidenzia e conferma il forte legame tra il Rally Italia Sardegna e il territorio, sottolineando il ruolo cruciale nello sviluppo turistico ed economico locale giocato dalla manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il sostegno della Regione Sardegna.



Interverranno Marco Pala, Vice Presidente dell’Automobile Club Sassari; Tiziano Siviero, Responsabile sicurezza del Rally Italia Sardegna e due volte Campione del Mondo Rally; Antonio Turitto, Direttore Generale del Rally Italia Sardegna; Antonio Usai Professore di Innovation Management e Digital Marketing del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali. I relatori offriranno una prospettiva unica sulle strategie di pianificazione e controllo che permettono di gestire un evento di rilevanza internazionale in un contesto così specifico e decentrato. Questa iniziativa sottolinea il ruolo del Rally Italia Sardegna come promotore di un territorio senza pari nel mondo che ospita la manifestazione dal 2004. L’edizione 2025, in programma dal 5 all’8 giugno, sarà il sesto round del FIA World Rally Championship e la ventiduesima organizzata sull’Isola dei Quattro Mori. Il seminario rappresenta non solo un’opportunità formativa per studenti e cittadinanza, ma anche un momento di confronto con il territorio, confermando il Rally Italia Sardegna come una vetrina d’eccellenza a livello internazionale.