Cor 10:12 Regione: Piano integrato di attività e organizzazione In vista dell’approvazione della legge di Bilancio in Consiglio regionale, la Giunta si è riservata di apportare eventuali modifiche migliorative in base alle disponibilità finanziarie.



CAGLIARI - La Giunta regionale, riunita venerdì pomeriggio, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Si tratta di uno strumento utile per «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso» e pianificazione dei fabbisogni del personale.



Il PIAO ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e assorbe gli adempimenti inerenti ai seguenti piani: Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna; Piano triennale dei fabbisogni di personale; Piano delle azioni concrete; Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione Ufficio o Piano della performance; Piano di prevenzione della corruzione; Piano organizzativo del lavoro agile; Piani di azioni positive.