Sottorete Alghero inarrestabile

ALGHERO - La Sottorete Alghero continua a dominare il campionato di Prima Divisione Maschile Provinciale, centrando l’ottava vittoria consecutiva. Il netto 3-0 sul campo del Silvio Pellico a Sassari, gara disputata ieri, domenica 2 gennaio, (15-25, 19-25, 22-25) consente ai giovani algheresi di confermare il primato a punteggio pieno con 24 punti in classifica.



La partita ha mostrato ancora una volta la solidità del gruppo, con i primi due set controllati senza troppe difficoltà. Nel terzo parziale, i padroni di casa hanno provato a riaprire i giochi, ma la squadra di mister Granese ha saputo mantenere la calma e chiudere il match. «Abbiamo sudato un po’ nell’ultimo set – ha dichiarato Granese a fine gara – anche perché ho fatto molti cambi per far giocare più ragazzi. Ma sono soddisfatto: siamo sulla strada giusta».



Con questo successo, la Sottorete Alghero si conferma la squadra da battere, mostrando una crescita costante e una grande fiducia nel prosieguo della stagione. Il cammino verso il trofeo è ancora lungo, ma il gruppo dimostra di avere le carte in regola per continuare a sognare in grande.