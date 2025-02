Cor 11:39 Rau confermato presidente Confartigianato Sassari L’Organizzazione Artigiana compie 80 anni e presenta le nuove azioni programmatiche a supporto delle imprese artigiane del nord ovest dell’Isola



SASSARI - Confartigianato Imprese Sassari compie 80 anni e rielegge Marco Rau Presidente Provinciale. Rinominato per acclamazione dai delegati provinciali all’Assemblea associativa, alla quale hanno partecipato oltre 80 artigiani, Rau, 53enne imprenditore di Sassari nel settore alimentare, rimarrà a capo degli Artigiani sassaresi per il prossimo triennio. Nel suo incarico verrà affiancato dalla Vice Presidente Vicaria, Maria Amelia Lai, dai Vice Presidenti Carmelo Cano e Walter Manos, e dagli altri componenti quali Franco Ponti, Maria Francesca Maniga, Vincenzo Casiddu, Giancarlo Sanna e Adolfo Nudda.



Il discorso di Rau all’Assemblea dei delegati, richiamando la costituzione dell’Organizzazione Artigiana sassarese avvenuta il 27 febbraio 1945, ha toccato vari argomenti come la presenza dell’Associazione sul territorio, la vocazione imprenditoriale del nord ovest dell’Isola, la crisi demografica, la gestione del Padiglione Tavolara, le sfide al futuro, l’accesso al credito, la transizione digitale, la lotta all’abusivismo e il supporto alle aziende artigiane.



«Quattro anni fa lottavamo con la pandemia, un momento di grande difficoltà per le imprese. – ha affermato Rau - condizione che ha lasciato un segno profondo sulle realtà artigiane, che hanno lottato per riprendersi tra restrizioni e incertezze economiche. In questo contesto, Confartigianato Sassari si è posta come punto di riferimento per il settore, fornendo supporto e strategie per la ripartenza”. “Oggi, dopo oltre tre anni – ha aggiunto il Presidente - possiamo dire di aver superato la fase più critica, ma le sfide restano. Il nostro obiettivo è rafforzare il tessuto artigiano, puntando su innovazione e sostenibilità».