Sassari, Medea: giovedì chiuso viale Adua

SASSARI - Giovedì 6 febbraio, dalle 9 e fino al termine dei lavori, e comunque entro le 18, sarà chiuso al traffico un tratto di viale Adua per consentire alcuni scavi sulla carreggiata legati all’allaccio del gas nelle strutture sportive dell’Ersu. Non si potrà entrare in viale Adua da via Gramsci e in corrispondenza dell'intersezione con via Perantoni Satta, mentre sarà permessa l'uscita verso via Gramsci percorrendo viale Adua nel verso opposto alla normale circolazione. Sarà consentito il traffico locale fino all'area interessata dai lavori grazie a un senso unico alternato.



L’intervento non può essere svolto con auto e altri mezzi e per questo è inevitabile chiudere la strada, da via Gramsci a via Vincenzo Dessì, a tutti i veicoli eccetto il traffico locale, per il tempo strettamente necessario. All’incrocio tra viale Adua e via Gramsci, la ditta incaricata da Medea per gli scavi posizionerà la segnaletica che indica “strada chiusa al traffico – accesso traffico locale da via Perantoni Satta”; in quello tra via Oriani e via Perantoni Satta ci sarà l’indicazione “viale Adua chiusa al traffico consentito traffico locale”.



Chi proviene da via Perantoni Satta, fatta eccezione per il traffico locale, è obbligato a svoltare a sinistra in viale Adua con direzione via Gramsci; il traffico locale diretto in viale Adua potrà accedere unicamente da via Perantoni Satta. Si potrà passare esclusivamente a passo d’uomo e secondo le indicazioni della segnaletica di cantiere e degli addetti ai lavori.