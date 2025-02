S.A. 10:02 Furti, rapine e incendi: odg Fdl in Aula Negli ultimi 60 giorni, furti, rapine, auto incendiate e atti vandalici si sono susseguiti senza sosta, creando un clima di preoccupazione crescente in città: ordine del giorno di Fdl per affrontare il tema sicurezza nel territorio



ALGHERO - «Alghero sta vivendo un’escalation di episodi sempre più gravi che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche. Da una parte, il rogo in un appartamento di via Maiorca ha evidenziato le carenze nei mezzi e nelle attrezzature dei Vigili del Fuoco. Dall’altra, negli ultimi 60 giorni, furti, rapine, auto incendiate e atti vandalici si sono susseguiti senza sosta, creando un clima di preoccupazione crescente in città. Di fronte a questa situazione, non possiamo restare indifferenti. È necessario un confronto immediato con le autorità competenti per definire azioni concrete e rafforzare la sicurezza sul territorio». Così Fratelli d'Italia Alghero ritorna sul tema della sicurezza nel territorio e annuncia di aver depositato con il capogruppo Alessandro Cocco, un ordine del giorno «che riprende le proposte avanzate da FdI durante l’amministrazione Conoci, affinché si possa intervenire con strumenti efficaci e mirat»i.



«La sicurezza è un diritto fondamentale e deve essere garantita con azioni concrete – afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi –. I cittadini e gli imprenditori algheresi non possono vivere nell’incertezza e nella paura». È il momento di affrontare con determinazione questa emergenza, senza esitazioni. Secondo Alessio Auriemma «la sicurezza non può essere una questione secondaria. Servono risposte rapide e interventi efficaci per riportare serenità nella nostra città. Fratelli d’Italia continuerà a tenere alta l’attenzione, affinché Alghero possa tornare a essere un luogo sicuro per tutti».