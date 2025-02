S.A. 17:10 A Sassari via a una nuova campagna di controlli Da giovedì 6 febbraio riparte la campagna di sicurezza stradale della Polizia locale “Operazione trasparenza”, con una importante novità: ai controlli sulla velocità nelle zone già interessate negli scorsi anni si aggiungono nuove postazioni nel centro urbano, dove nell’ultimo periodo si sono verificati incidenti che in alcuni casi hanno coinvolto i pedoni, con conseguenze talvolta drammatiche



SASSARI - Da giovedì 6 febbraio riparte la campagna di sicurezza stradale della Polizia locale “Operazione trasparenza”, con una importante novità: ai controlli sulla velocità nelle zone già interessate negli scorsi anni si aggiungono nuove postazioni nel centro urbano, dove nell’ultimo periodo si sono verificati incidenti che in alcuni casi hanno coinvolto i pedoni, con conseguenze talvolta drammatiche. Una decisione presa per cercare di contrastare le cattive abitudini degli automobilisti: come emerge dalle statistiche della Polizia locale, il maggior numero di sinistri è legato alla distrazione e all’alta velocità.



Gli agenti del Comando, con i telelaser, saranno in via Cilea, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, via Verona, via Carlo Felice, via Prati, via Manzoni, viale Porto Torres, via Don Sturzo, ex s.s. 131, località Ottava, ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, via De Martini, S.P. 18 Bancali, Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, S.P. 42 Campanedda. L’operazione si caratterizza in controlli sul rispetto dei limiti di velocità su strade individuate in base al livello di incidentalità. Attraverso questa attività di prevenzione e di dissuasione il Comando mira a sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto delle norme rivolte a preservare la sicurezza della circolazione stradale e allo stesso tempo a creare maggior consapevolezza della violazione attraverso la rilevazione immediata dell’illecito grazie all’uso del “telelaser” e l’immediata contestazione.



Anche il legislatore è intervenuto recentemente inasprendo le sanzioni nei confronti di coloro che violano i limiti di velocità nel centro urbano, prevedendo che se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno si applicano la sanzione amministrativa del pagamento da 220 a euro 880 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni (sostituendo la precedente disciplina sanzionatoria che obbligava il trasgressore/obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria di 173 euro, senza alcuna sanzione accessoria). Fino al 31 marzo i controlli saranno estesi alle ore serali e notturne e saranno rafforzati nei fine settimana.