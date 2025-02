S.A. 9:19 «Per Alghero un bilancio di previsione deludente» Molto duro il commento del consigliere comunale della Lega Michele Pais all´indomani del via libera al documento approvato ieri dal Consiglio comunale



ALGHERO - «Ieri il Consiglio comunale di Alghero ha approvato il primo bilancio di previsione della Giunta Cacciotto. Deludente sotto ogni punto di vista. Il bilancio di previsione, per chi non lo sapesse, è l'atto più importante di un'amministrazione comunale, in cui vengono elencate le azioni che caratterizzano l'azione di governo e le risorse. Ebbene, forse per il poco tempo dall'insediamento (voglio concedere questa giustificazione) non c'è una azione una, che caratterizzi l'Amministrazione Cacciotto e la differenzi rispetto al passato: nessuna azione degna di nota sulle politiche della casa ed emergenza abitativa, per il turismo, per lo sport, per i giovani e gli anziani. Niente». Molto duro il commento del consigliere comunale della Lega Michele Pais all'indomani del via libera al documento.



Pais rincara la dose e conclude: «O di idea di Città Metropolitana di Sassari che connetta Alghero con tutti i paesi e le città della Provincia di Sassari. Per contro aumentano le tasse: perché la macchina amministrativa costa e il modo più semplice e il più collaudato dalla sinistra, è quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Nessuna politica di sviluppo virtuosa che crei ricchezza. Neanche una parola sul porto di Alghero o sull'aeroporto. In segno costruttivo e come apertura di credito, non ho espresso un voto contrario, non partecipando alla votazione. Siamo ancora in fase di rodaggio, e questa è la giustificazione che mi sono dato, per un bilancio così deludente.

Ma questa, naturalmente, è la prima e l'ultima volta che lo farò».



Nella foto: Michele Pais