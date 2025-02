S.A. 12:08 Fc Alghero cerca il pronto riscatto ad Olmedo Domenica, alle ore 15, si giocherà la quarta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D contro l´Olmedo



ALGHERO - Dopo due sconfitte consecutive contro Oschirese e Campanedda, la Fc Alghero cerca di ripartire con il difficile compito di recuperare il terreno perduto. Domenica, alle ore 15, si giocherà la quarta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D e per la Fc Alghero, ad Olmedo, l'imperativo è vincere. Non ci sono alternative se si vuole recuperare posizioni e puntare in alto. Una scalata difficilissima , ma non impossibile.



In casa Fc Alghero ci credono e il vice presidente Gianluca Marras lancia la “sfida”: “«Domenica prossima affronteremo l'Olmedo, una squadra che, nonostante sia in zona play-out, viene da due vittorie consecutive. Come nella partita di andata, sono certo che venderanno cara la pelle, mettendo in campo grande agonismo e trovando forti stimoli nell'affrontarci. Per quanto ci riguarda, veniamo da due sconfitte pesanti che hanno ridimensionato il nostro cammino. Attualmente siamo a 11 punti dalla capolista Campanedda e a 7 punti dalla San Giorgio Perfugas, che affronteremo in casa per la gara di ritorno». «È il momento di fare una disamina del nostro periodo – prosegue Marras - e di caricare l'ambiente di autostima e senso di appartenenza. Abbiamo ancora 12 partite da giocare, e fino a quando la matematica terrà vivi i nostri sogni, dobbiamo lottare. Dobbiamo essere maggiormente squadra e combattere insieme. I nostri bonus – conclude il vice presidente giallorosso - sono finiti, ma il nostro spirito combattivo deve emergere ora più che mai».



Nella foto: il centrocampista Christian Moretti