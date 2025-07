S.A. 16:49 Gsd Olmedo: aperte iscrizioni a Giovanissimi e Allievi Aperte le iscrizioni per Giovanissimi ed Allievi per la stagione 2023/2024. Gsd Olmedo rafforza il proprio impegno nel settore giovanile



OLMEDO - La società GSD Olmedo annuncia la formazione delle categorie Giovanissimi ed Allievi per la stagione 2023/2024, rafforzando il proprio impegno nel settore giovanile con tecnici qualificati e con grande esperienza. Per la categoria Allievi 2009-2010, il team sarà guidato da Stefano Mura, allenatore algherese con un solido background nei settori giovanili di Atl.Uri, Catalunya ed Audax. La sua competenza e passione rappresentano un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri giovani talenti. I Giovanissimi 2011-2012 saranno invece affidati a Gabriele Cataldi, giovane e promettente allenatore algherese proveniente dal CUS Sassari, con precedenti esperienze in Nettuno e Alghero Calcio. Cataldi sarà affiancato dal collaboratore tecnico Mirko Lupinu, anch’egli algherese, ex giocatore del GSD Olmedo e prodotto del nostro vivaio. Questa collaborazione mira a creare un percorso di crescita solido e stimolante per i nostri giovani calciatori.



«Il progetto del settore giovanile GSD Olmedo sta prendendo forma con l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio e di aprire le porte a tutti coloro che condividono il nostro ambizioso progetto e il nuovo corso societario. La nostra filosofia si basa su un calcio fatto di condivisione e socializzazione, con al centro la possibilità di praticare sport in modo sano e formativo. Puntiamo a costruire una prima squadra composta da giovani, per i giovani, in un’ottica di crescita e valorizzazione del talento locale» le parole della società. Sono ancora aperte le adesioni per il completamento degli organici delle categorie Giovanissimi e Allievi, nonché le iscrizioni alla scuola calcio.