«Aeroporto di Olbia intitolato all´Aga Khan»

6/2/2025 Asia e Stati Uniti: bando per 67 rotte dall´Isola Stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e faciliterà, attraverso la copertura del 50% dei costi aeroportuali, l’attivazione di nuove rotte aeree. In palio anche i voli da Cagliari e Olbia per New York e le rotte regionali