Alghero ospita la capolista Budoni

ALGHERO - Squadre di Eccellenza in campo sabato per la 6a giornata di ritorno. Domani, l’Alghero ospiterà la capolista Budoni al “Pino Cuccureddu”. Fischio d’inizio alle ore 15. Sarà un battesimo di fuoco per il nuovo allenatore Mario Fadda, arrivato in settimana dopo la separazione consensuale con Gian Marco Giandon. Mercoledì sera il nuovo mister ha diretto il primo allenamento. L’auspicio della società è che il cambio in panchina dia una scossa alla squadra, invischiata nella lotta per la salvezza. I giallorossi troveranno di fronte una squadra reduce da 8 risultati utili consecutivi, grazie ai quali ha allungato in classifica sulle inseguitrici. Servirà quindi una grande reazione d’orgoglio per cercare di strappare un risultato positivo e rilanciarsi in vista della volata finale.