Cor 20:49 Alghero travolto dalla capolista Budoni I giallorossi non sfuggano ma incassano tre gol. La squadra di mister Fadda chiude il primo tempo sotto di un gol e con un uomo in meno per l’espulsione di Pireddu. Nel finale gli ospiti arrotondano



ALGHERO - L’Alghero perde in casa ma non sfigura assolutamente al cospetto della prima della classe. Lo 0-3 contro il Budoni è un passivo troppo pesante per i giallorossi che, anche in inferiorità numerica, hanno tenuto bene il campo. Mereu e compagni avevano iniziato col piglio giusto, provando a mettere alle corde la capolista. Ma alla prima vera occasione il Budoni è andato in vantaggio: cross di Raimondo dalla corsia di sinistra per Belloni che con un colpo di testa in tuffo supera Gobbi. Ospiti vicinissimi al raddoppio al 26’ dopo una défaillance difensiva dell’Alghero, con Tapparello che si invola verso la porta ma manda di poco a lato.



Poi al 35’ la squadra di mister Fadda resta in dieci per l’espulsione del difensore Pireddu per fallo da ultimo uomo. Nel Budoni ancora pericoloso Tapparello al 39’ con un bel diagonale ma l’Alghero chiude in crescendo, vedendosi annullare anche il gol del pareggio per un presunto fuorigioco di Scognamillo. In apertura di ripresa Budoni vicino allo 0-2: punizione di Barboza, palla che colpisce il palo e poi carambola sulla schiena del portiere giallorosso Gobbi prima di finire fuori. Sul corner seguente l’arbitro concede un rigore al Budoni per fallo di mano di un giocatore algherese tra le vibranti proteste dei giallorossi.



Dal dischetto, però, Florencio colpisce la traversa. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Alghero tiene bene il campo e prova a pungere. Al 13’ Baraye con un sinistro velenoso da fuori area costringe il portiere ospite alla deviazione in corner. Poi il Budoni fa valere il suo cinismo, raddoppiando a 8’ dalla fine con una semi rovesciata di Tokic nell’area piccola e arrotondando il risultato all’88’ con una conclusione precisa dal limite dell’area del neo entrato Veneroso. L’Alghero mantiene un punto di vantaggio sulla zona “calda” della classifica. Domenica è in programma la difficile trasferta a Gavoi, sul campo del Taloro.



ALGHERO – BUDONI 0-3

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Delizos (27’ pt Pinna), Sini, Kamana, Mereu, Scanu (24’ st Brboric), Spanu, Baraye, Scognamillo, M. Carboni (40’ st Marras).

In panchina: Piga, Manunta, Mari, Fois, Sanna, Monti. Allenatore: Mario Fadda

BUDONI: Forzati, Ferrari, Raimo, Scioni (29’ st Bringas), Farris, Esposito, Belloni (42’ st Veneroso), Barboza, Tapparello (45’ st Cannas), Cappai (29’ st Tokic), Florencio (35’ st Spano). In panchina: Moscaritolo, Hundt, La Rosa, Stefanoni. Allenatore: Raffaele Cerbone

ARBITRO: Francesco Succu di Nuoro

RETI: 11’ pt Belloni, 37’ st Tokic, 43’ st Veneroso