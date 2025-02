Cor 9:00 Villanova in lutto per la morte di Natalie La comunità di Villanova Monteleone sconvolta dopo la prematura scomparsa della bambina di 8 anni, deceduta all´ospedale Civile di Alghero due giorni dopo un intervento chirurgico alle tonsille



VILLANOVA MONTELEONE - «I fiori che non sbocciano. La piccola Natalie è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti ed increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. Morire a soli 8 anni dopo una operazione alle tonsille non è cosa facile da accettare. Nella sua classe di terza elementare ci sarà un banco vuoto, orfano del sorriso gioioso di una bambina che iniziava a sbocciare alla vita. Cordoglio e vicinanza di tutta la comunità villanovese al dolore, intimo e profondo, dei genitori Vittorio e Catriona e della piccola sorellina Melissa». Nelle parole del sindaco di Villanova Monteleone, Quirico Meloni, il dramma che travolge un'intera comunità, sconvolta dalla prematura scomparsa della bambina di 8 anni, deceduta all'ospedale Civile di Alghero due giorni dopo un intervento chirurgico alle tonsille.