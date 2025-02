Cor 18:45 Rugby U18, Vittoria Alghero contro Sinnai Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero U18 conferma la sua crescita costante e si prepara con rinnovata fiducia ai prossimi impegni della stagione, puntando a mantenere alto il livello di gioco e concentrazione



ALGHERO - L’Under 18 dell’Amatori Rugby Alghero inizia con il piede giusto la seconda fase del campionato, imponendosi nettamente sul Sinnai in casa con il punteggio di 40-10. Una prestazione che ha messo in evidenza la solidità del gruppo, con tre mete realizzate già nella prima frazione di gioco e una gestione ottimale del vantaggio fino al termine del match.



«Prova di maturità dell’Under 18, che nella prima giornata della seconda fase vince in maniera netta con 40-10 contro Sinnai. Partita dominata, con tre segnature nel primo tempo, è stato encomiabile il fatto che, anche con il risultato ormai acquisito, i ragazzi abbiano continuato a voler giocare e segnare fino all’ultimo», ha dichiarato l’allenatore Matteo Toniolo. Un piccolo neo, però, è stato individuato dal tecnico: «Piccolo neo le due mete subite, che erano evitabili. È normale che ci possa essere qualche calo di concentrazione, ma dobbiamo prestare attenzione a questi dettagli per evitare che si ripetano».



Toniolo ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione in corso con il Rugby Sassari, che sta portando risultati concreti anche nelle giovanili. «Ieri hanno giocato tre ragazzi del Sassari: Tommaso Esposito, Mattia Marras, che hanno esordito con l’Under 18, e Federico Muroni, già con noi dalla scorsa settimana. Questa collaborazione è importante: loro giocano con noi e, prossimamente, ci alleneremo e giocheremo anche a SassarI».