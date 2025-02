Cor 12:04 Boom per Forza Italia: rientrano Milia e Morghen Record di nuovi iscritti per il partito fondato da Silvio Berlusconi anche a Sassari, dove si segnalano i rientri importanti di Sergio Milia, appena nominato nella Segreteria Regionale come Responsabile Giustizia, Giuseppe Morghen e Vincenzo Corrias. Le date dei nuovi congressi



SASSARI - Nei giorni scorsi a Sassari, nella sede cittadina di via Civitavecchia 1G, in una sala gremita il segretario provinciale, Nanni Terrosu, alla presenza del Segretario regionale On. Pietro Pittalis, ha presentato i risultati del tesseramento in provincia di Sassari e il calendario dei prossimi congressi cittadini che si svolgeranno il 1° marzo a Sassari e il 23 febbraio ad Alghero, Porto Torres e Ozieri. «Sassari è il comune in cui Forza Italia raccoglie più adesioni in Sardegna, 440, mentre in tutta la provincia le tessere sono 680; un risultato straordinario frutto del lavoro della squadra del partito in provincia e non solo del caso. Un progetto ampio che vede come “Architetto” Antonio Tajani, “Capo Cantiere” Pietro Pittalis e come “operai” tutti gli iscritti e tesserati uniti per far crescere ed affermare il partito a Sassari ed in Sardegna» dice il segretario provinciale Nanni Terrosu.



Più volte Terrosu ha fatto un richiamo al notevole impulso che Pietro Pittalis ha dato all’azione del partito, ringraziandolo per la sua costante vicinanza al territorio della Provincia di Sassari. È stata anche l’occasione per presentare le nuove adesioni al partito, ritornano a casa: Sergio Milia, appena nominato nella Segreteria Regionale come Responsabile Giustizia, Giuseppe Morghen e Vincenzo Corrias, poi porteranno nuovi contributi Gianfilippo Sechi, Laura Useri e Mariano Mameli.



Durante la conferenza stampa ha preso la parola anche l'algherese Marco Tedde, membro del consiglio nazionale di Forza Italia, il quale ha rimarcato la necessità di fare politica con proposte concrete che possano dare soluzioni ai cittadini. Piero Maieli, consigliere regionale, ha sottolineato la necessità di ascoltare la gente, mentre Marina Puddinu, per Azzurro Donna, ha richiamato alle tematiche della famiglia e della violenza di genere, le quali devono essere al centro dei programmi del partito. Marco Dettori e Giovanni Cubeddu hanno illustrato la crescita del partito rispettivamente nel settore giovanile e seniores.



Vanni Azzena, consigliere comunale di Sassari ed attuale commissario cittadino di Sassari, ha illustrato il lavoro fin qui svolto dall’opposizione in comune. Un gradito saluto è stato portato da Vincenzo Corrias, il quale ha ringraziato i tanti amici che gli hanno consentito di ritornare nel partito che più di tutti rappresenta le sue idee, e Giuseppe Morghen, che ha rimarcato l’importante ruolo di Pietro Pittalis che ha portato nell’azione del partito un equilibrio tra tutti i territori. In conclusione, l’On. Pittalis ha sottolineato l’importanza del ruolo che FI svolge all’opposizione in regione e nei comuni, opposizione che deve essere svolta con passione e a testa alta senza timore, con proposte che possano migliorare la vita dei territori e soprattutto con questi condivise. Infine, l’On. Pittalis ha espresso il desiderio che nei prossimi congressi cittadini si lavori, per quanto possibile, a candidature unitarie che siano l’espressione condivisa di tutti gli iscritti del territorio di appartenenza.