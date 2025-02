Cor 19:08 Neria De Giovanni parla di amore e mito Per San Valentino l´algherese Neria De Giovanni parla di amore e mito all’Università delle Tre Età di Bosa. L´appuntamento è per il 14 febbraio



BOSA - E’ un gradito ritorno quello di Neria De Giovanni all’UTE-Università della Terza Età di Bosa, venerdì 14 febbraio alle ore 17. In tema con la Giornata di San Valentino, Neria De Giovanni parlerà dell’amore nel mito ed in particolare nella vicenda mitologica di Europa, la dea che ha dato il nome al nostro Continente. Dalla letteratura classica, da Omero ad Ovidio, ai giorni nostri con Christa Wolf e Marguerite Yourcenar, per citare soltanto due nomi internazionali, il mito è costellato di vicende amorose, con per prime quelle vissute dal padre degli Dei, Zeus, dal forte appetito sessuale, troppo spesso rapace.



Neria De Giovanni racconterà molte miti, da quello della ninfa Io, che ha dato il nome al Mar Ionio, alla maga Medea, a Proserpina, ma soprattutto presenterà Europa, su ci ha pubblicato il suo ultimo libro “Europa, una dea un continente” (Nemapress 2024). ll libro approfondisce la vicenda mitologica di Europa, la principessa-dea che ha dato il nome al nostro continente. Diviso in due parti, nella prima Europa parla direttamente della sua vita e nella seconda invece la De Giovanni presenta il mito raccordato con gli altri episodi mitologici delle dee che ruotano attorno a Creta.



Nella nostra visione del femminile protagonista della storia e del mito, Neria De Giovanni si fa una domanda: può leggersi una nuova lettura del mito di Europa? E se avesse scelto lei di salire sulla groppa del toro? Europa vuole conoscere altre terre, oltre le spiagge assolate di Tiro, in Fenicia, l’odierna Libano. Viaggiare per esplorare. Il toro gliene offre la possibilità traghettandola verso Creta. Stupro? Rapimento? Forse fuga volontaria alla scoperta di un nuovo mondo. Il volume è arricchito da una galleria fotografica dei quadri più famosi che illustrano il ratto di Europa e dai brani di letteratura, da Omero a Ovidio, Orazio e Mosco che raccontano la storia di Europa.

Appuntamento a Bosa, via Azuni, 9, sede dell’UTE, venerdì 14 febbraio, ore 17,00.