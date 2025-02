S.A. 21:22 Tasso di Urzulei all´European Tree of the Year 2025 Per l´Italia parteciperà il Tasso di Urzulei, vincitore del concorso italiano 2024, premiato il 21 novembre scorso alla Convention internazionale di arboricoltura, in occasione della Giornata nazionale degli alberi



URZULEI - Al via il concorso European Tree of the Year 2025, Albero europeo dell'anno, finalizzato a promuovere la conoscenza e la tutela dei monumenti verdi anche oltre i confini nazionali. Nel contest europeo si sfidano gli alberi vincitori dei vari concorsi nazionali del 2024, appartenenti a 15 diverse nazioni europee. Per l'Italia parteciperà il Tasso di Urzulei, vincitore del concorso italiano 2024, premiato il 21 novembre scorso alla Convention internazionale di arboricoltura, in occasione della Giornata nazionale degli alberi.