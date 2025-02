S.A. 17:31 Fc Alghero sfida in casa contro Badesi Nelle ultime tre partite, un solo punto conquistato dalla Fc Alghero nel derby di domenica scorsa sul campo dell´Olmedo. Domenica al Pino Cuccireddu affronta la quarta forza del girone D di Prima Categoria



ALGHERO - La Fc Alghero punta al pronto riscatto e crede ancora nel miracolo di agguantare le prime posizioni della classifica. Domenica prossima, 16 febbraio, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio alle ore 15, arriva il Badesi, quarta forza del girone D di Prima Categoria. La squadra giallorossa di mister Peppone Salaris vole cancellare le ultime prestazioni con una vittoria che possa riportare entusiasmo nell'ambiente. Nelle ultime tre partite, un solo punto conquistato dalla Fc Alghero nel derby di domenica scorsa sul campo dell'Olmedo. Rispetto alle gare contro Campanedda e Oschirese si sono visti dei progressi, ma ancora troppo poco per una squadra che potrebbe fare molto di più.



Questa stagione, la fortuna non è certamente dalla parte della Fc Alghero. Troppi infortuni non hanno quasi mai permesso al tecnico di presentare la stessa squadra per più partite consecutive. Nelle ultime settimane si sono rivisti in campo giocatori come Pintus e Cingotti che erano assenti da diversi mesi. Domenica ad Olmedo però si è infortunato il giovane centrocampista Flavio Sasso che ha costretto mister Salaris ad un ulteriore cambio forzato.



Contro il Badesi la rosa dovrebbe essere al completo, con il solo dubbio rappresentato da Sasso e dall'attaccante Michele Cherchi che, a causa di un infortunio durante un allenamento, ha dovuto saltare la gara di Olmedo. I giallorossi, domenica prossima, avranno di fronte un Badesi che vorrà riscattarsi della sconfitta casalinga rimediata all'andata. La squadra avversaria occupa il quarto posto in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, mentre la Fc Alghero è ferma a quota 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Netta la differenza tra i gol mentre in fase difensiva le cose vanno meglio con 21 gol incassati dagli algheresi contro i 19 subiti dal Badesi.