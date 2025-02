Cor 13:14 Rugby C, l’Alghero espugna Cagliari Dopo un avvio equilibrato, con il botta e risposta tra Peana F. e i padroni di casa, gli ospiti prendono il controllo nella ripresa grazie a una mischia dominante e alla regia impeccabile di Scrofani



CAGLIARI – L’Amatori Rugby Alghero vince con autorità sul campo del Cagliari domenica 16 febbraio, imponendosi 17-32 in un match intenso e combattuto. Dopo un avvio equilibrato, con il botta e risposta tra Peana F. e i padroni di casa, gli ospiti prendono il controllo nella ripresa grazie a una mischia dominante e alla regia impeccabile di Scrofani, man of the match dell'incontro.



Mura firma tre punti preziosi, poi ispira la meta che indirizza la partita. Lanciotti chiude i conti con la segnatura che vale anche il punto bonus offensivo. La buona direzione dell’arbitro Pisoni garantisce fluidità al gioco.



Soddisfatto a fine gara il tecnico Danilo Canu: «Ringrazio i ragazzi per l’attitudine e la disciplina che ci ha portato a una vittoria importante». L’Alghero conferma la propria crescita e porta a casa un successo che rafforza le ambizioni stagionali.