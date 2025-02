S.A. 15:45 Imprese agro-zootecniche: sbloccati pagamenti Pac Entro la seconda decade del mese di febbraio sono stati disposti da ARGEA 3 elenchi di pagamento per oltre 45 milioni di euro che verranno accreditati alle aziende beneficiarie nei primi giorni della prossima settimana



CAGLIARI - Si sbloccano ufficialmente oggi, con il decreto in pubblicazione, i pagamenti della Pac destinati alle imprese agro-zootecniche della Sardegna che nei mesi scorsi presentavano criticità rispetto all’eleggibilità delle superfici. Come annunciato nelle scorse settimane, entro la seconda decade del mese di febbraio sono stati disposti da ARGEA 3 elenchi di pagamento per oltre 45 milioni di euro che verranno accreditati alle aziende beneficiarie nei primi giorni della prossima settimana. Sono i primi frutti dell’attività svolta dal tavolo operativo costituito tra l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Agea e Argea per risolvere le problematiche ingeneratesi a seguito dell’adozione della nuova Carta nazionale dell’uso dei suoli. «Il lavoro dei tavoli tecnici è ancora in corso – riferisce l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta – già nei prossimi giorni ci attendiamo lo sblocco di un’ulteriore rilevante quantità di particelle per le quali abbiamo trasmesso tutti i dati ad Agea e che risultano ancora non eleggibili per l’aggiornamento in corso sul Sistema informativo nazionale relativamente alle pratiche locali tradizionali».



Degli oltre 45 milioni di euro erogati da Argea in questi giorni, circa 30, che si sommano ai 91 milioni di euro già erogati nell’ultimo bimestre del 2024, sono destinati al pagamento di 7.195 domande relative al primo pilastro della Pac (Premio unico). Gli altri 15 milioni di euro finanziano 12.028 domande presentate da aziende regionali che aderiscono allo sviluppo rurale e si riferiscono, in particolare, al pagamento delle indennità compensative, del sostegno al mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica, di investimenti aziendali, del primo insediamento dei giovani in agricoltura e per il sostegno ai Gruppi di azione locale (GAL).



È in corso, inoltre, l’elaborazione di un ulteriore decreto di pagamento su varie misure di sviluppo rurale che verrà approvato entro la prossima settimana. Saranno effettuati ulteriori interventi per adeguare l’efficienza dei pagamenti della Pac. In particolare, oltre 4 milioni di euro di pagamenti diretti sono bloccati per l’assenza delle informative antimafia, obbligatorie per il pagamento di domande con importi superiori ai 25.000 euro. «Nei prossimi giorni – conclude l’assessore Satta – con il supporto delle organizzazioni professionali agricole e dei Caa, lavoreremo per risolvere anche questa problematica e consentire il pagamento delle domande con istruttoria già definita che presentano questa anomalia. L’importante lavoro svolto in questi primi mesi dell’anno ci consentirà di non incorrere negli stessi problemi operativi per le domande che verranno presentate per l’annualità 2025».