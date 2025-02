Cor 10:05 Forza Italia Alghero a congresso Il primo partito di Alghero alle scorse elezioni comunali del 2024 rinnova gli organi interni di vertice: congresso domenica 23 gennaio alle ore 11, presso l'Hotel Catalunya



ALGHERO - Anche ad Alghero decolla il nuovo corso del partito Azzurro: Forza Italia celebra il proprio congresso. Domenica 23 febbraio, alle ore 11, presso l’Hotel Catalunya, nella via Catalogna n. 24, con la partecipazione del segretario regionale On. Pietro Pittalis, Forza Italia celebrerà il congresso comunale.



Anche ad Alghero come nel resto dell'Isola, parte il nuovo corso di Forza Italia disegnato dal Segretario Tajani a livello nazionale e dal Segretario regionale Pittalis in Sardegna. «Forza Italia ad Alghero da anni è il primo partito in città, e si è sempre contraddistinto per il grande lavoro dei dirigenti e dei militanti per affermare i valori europeisti, cristiani, liberali e liberisti in un’ottica di determinazione e di concretezza. Stando vicino alle imprese, alle partite IVA, alle famiglie e a chi soffre. Un partito, quello azzurro, che ha sempre lavorato con impegno sul territorio sui temi della sanità, del turismo e dei trasporti».



Gli Azzurri negli anni di amministrazione hanno contribuito fattivamente alla trasformazione e alla crescita della città. E oggi, con la nuova segreteria che verrà eletta dal congresso, si propone con rinnovato impegno per esercitare un ruolo da protagonista per la crescita economica e sociale di Alghero e per affrontare le grandi questioni del territorio.



Foto d'archivio