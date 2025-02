Cor 14:42 Fertilia, dal 3 marzo disagi idrici Da inizio marzo lavori alla rete idrica di Fertilia, chiusura delle strade interessate dai lavori: ia Pola, Lungomare Rovigno, via Fiume, via Orsera, via Trieste



ALGHERO - Dal prossimo 3 marzo Abbanoa interviene a Fertilia, con lavori di efficientamento della rete idrica. Diverse le vie interessate dagli scavi per la posa in opera delle nuove condutture: via Pola, Lungomare Rovigno, via Fiume, via Orsera, via Trieste. Le opere rientrano nel piano di ammodernamento della rete idrica cittadina che l'Ente gestore del servizio idrico sta approntando, per un investimento complessivo di 7,2 milioni e che per la borgata giuliana prevede interventi per oltre un milione di euro. «I lavori avranno durata di circa 30 giorni per ogni singola via, con relativa ordinanza di chiusura al traffico veicolare» informano da Porta Terra.