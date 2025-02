S.A. 16:47 Violenze domestiche: algherese viola il divieto e va a casa della ex I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della ex convivente bloccando l’uomo che cercava di accedere all´interno nonostante il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla convivente che gli era stato applicato solo poche ore prima dal Giudice del Tribunale di Sassari



ALGHERO - Nel corso della tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile della violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai figli minori e alla convivente. In particolare, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della ex convivente bloccando l’uomo che cercava di accedere all'interno nonostante il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla convivente che gli era stato applicato solo poche ore prima dal Giudice del Tribunale di Sassari in ragione di pregressi episodi di violenza domestica che hanno determinato l’immediata attivazione delle procedure disciplinate dal “Codice Rosso”. A conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nel corso della mattinata odierna presso il Tribunale di Sassari. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato venendo disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai figli minori e alla ex convivente con applicazione del braccialetto elettronico.