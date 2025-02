S.A. 8:00 Addizionale: Cacciotto cauto e sta con la Regione Il sindaco di Alghero ritiene il tema i«n linea con le strategie di sviluppo della Regione, che ha interloquito con Ryanair avviando una discussione che mette in primo piano il rilancio della programmazione più ampia dal punto di vista temporale, con incrementi dei collegamenti nel periodo invernale»







Nella foto: Raimondo Cacciotto e Alessandra Todde ALGHERO - «Rispetto alla richiesta sull'abolizione della addizionale sui diritti di imbarco siamo pronti, per la nostra quota a parte, ad avviare un ragionamento capace di comprimere quanto più possibile i costi per i vettori ai quali riconosciamo un ruolo fondamentale per lo sviluppo della destinazione». Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto reagisce al segnale lanciato da Ryanair nella presentazione del programma 2025 con la richiesta di abolizione della tassa di imbarco in Sardegna [ LEGGI ]. «Allo stesso tempo - specifica - ci piacerebbe ottimizzare gli sforzi con gli stessi vettori per rafforzare i collegamenti con le destinazioni italiane ed europee anche nei periodi dell'anno in cui il nostro aeroporto registra numeri minimi di passeggeri». Raimondo Cacciotto ritiene il tema i«n linea con le strategie di sviluppo della Regione, che ha interloquito con Ryanair avviando una discussione che mette in primo piano il rilancio della programmazione più ampia dal punto di vista temporale, con incrementi dei collegamenti nel periodo invernale» [ LEGGI ].Nella foto: Raimondo Cacciotto e Alessandra Todde