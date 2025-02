S.A. 15:40 Forza Italia: congresso cittadino a Sassari Sabato 01 marzo alle ore 10 al Vialetto – Hotel Pegasus a Predda Niedda St. 37/L si terrà il Congresso Cittadino di Forza Italia dove verrà eletto il nuovo, o la nuova, segretario cittadino e la relativa segreteria



SASSARI - Dopo Porto Torres, Alghero e Ozieri, sarà il turno di Sassari. Sabato 01 marzo alle ore 10 al Vialetto – Hotel Pegasus a Predda Niedda St. 37/L si terrà il Congresso Cittadino di Forza Italia dove verrà eletto il nuovo, o la nuova, segretario cittadino e la relativa segreteria. Dopo anni di commissariamento, nel quale il Commissario Vanni Azzena, storico militante, ha saputo traghettare il partito in questi anni turbolenti sino al congresso e che hanno visto premiato il suo sforzo, e quello dei tanti amici che lo hanno aiutato, con l’elezione a consigliere comunale, dove Forza Italia ha quindi potuto avere tra gli scarni di palazzo Ducale un suo rappresentante. A Palazzo Ducale Forza Italia era rientrata, nella passata legislatura, nel 2021 quando Francesco Ginesu, aveva aderito convintamente al partito, di cui oggi è un attivo protagonista, assieme a tanti altri nuovi arrivi, pur non riuscendo ad essere rieletto.



Tanti altri dopo di lui si sono riavvicinati al partito e ne hanno poi aderito convintamente come è stato illustrato nella conferenza stampa dello scorso 08/02/25 e frutto del lavoro svolto a livello nazionale da Antonio Tajani, a livello regionale da Pietro Pittalis, sempre costantemente vicino al territorio della Provincia di Sassari, e a livello provinciale da Nanni Terrosu, che dal 2024 è il Segretario Provinciale eletto di Forza Italia.



Sabato presenzieranno al Congresso l’On. Pietro Pittalis, l’On. Piero Maieli che illustreranno anche quanto a livello nazionale e regionale il partito sta facendo. Nel congresso cittadino si è lavorato, per quanto possibile, ad una candidatura unitaria che sia l’espressione condivisa di tutti gli iscritti della città, un auspicio che anche nella recente conferenza stampa di presentazione ha espresso il Coordinatore Regionale del partito On. Pietro Pittalis.



Nella foto: Pietro Pittalis