Futsal: scontro salvezza a Genova

ALGHERO - Questo sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, la Futsal Fc Alghero sarà impegnata a Genova per uno scontro salvezza da non perdere contro il Giardino Marassi Genova. Una partita che potrebbe significare un'intera stagione per la squadra giallorossa. Infatti, la vincente avrà ottime possibilità di disputare i play out per poter raggiungere la salvezza. Settimana importante per la Futsal Fc Alghero con la gestione di alcuni acciacchi fisici che saranno valutati attentamente dal tecnico Lombardo per la partita di Genova. La buona prestazione di sabato scorso contro un'ottima squadra come la Jasnagora, lascia ben sperare, ma sarà decisivo l'approccio mentale alla gara in quello che è un vero e proprio spareggio. Sul fronte giovanile, bene le categorie Under dove la 19, pur perdendo, ha ben figurato contro la capolista Monastir nonostante le tante assenze, così come procede ottimamente il percorso dell'Under 17 che ha disputato tre gare in rapida successione l'ultima, domenica scorsa, al PalaManchia contro il Serramanna.