Soluzioni innovative per Einstein Telescope: avviso pubblico

CAGLIARI - Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di tutte le imprese interessate a realizzare attività di ricerca o sviluppo di soluzioni innovative riconducibili agli ambiti tecnologici delle Key Enabling Technologies (KET) e applicabili al progetto Einstein Telescope. L’obiettivo di questa rilevazione è acquisire un quadro dettagliato del potenziale interesse delle imprese operanti in Sardegna in diversi ambiti tecnologici, così da orientare in modo efficace le attività future e rispondere alle esigenze di innovazione del sistema produttivo regionale. I risultati dell’indagine contribuiranno alla definizione di future iniziative di sostegno alle imprese nell'ambito delle Key Enabling Technologies, in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna. Gli ambiti tecnologici oggetto di questa consultazione sono in fase di definizione e potranno essere aggiornati in base all’evoluzione delle esigenze e alle opportunità tecnologiche emergenti. I soggetti interessati possono presentare la manifestazione d’interesse dal 3 marzo al 3 aprile 2025.