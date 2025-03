S.A. 13:47 Regione a Berlino: Germania primo mercato La Regione Sardegna, con un suo stand, ha ospitato 17 operatori turistici del settore alberghiero ed extra alberghiero, provenienti da tutta l’Isola. La Germania è il primo mercato con circa 3 milioni di presenze



CAGLIARI - La Sardegna grande protagonista nel palcoscenico internazionale della ITB di Berlino, la più importante fiera mondiale del turismo. La Regione, con un suo stand, ha ospitato 17 operatori turistici del settore alberghiero ed extra alberghiero, provenienti da tutta l’Isola. «Ci siamo presentati nella principale fiera del turismo del continente - dice l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu - con uno stand molto ampio, dalle forme essenziali e pulite ma molto accattivante, con le spettacolari immagini della nostra Isola, proiettate su schermi luminosi di grandi dimensioni, che hanno colpito tutti i visitatori dell’ITB».



Alla manifestazione “ITB” nel centro fieristico Berlin ExpoCenter, l’assessorato del Turismo ha proposto ai visitatori un panorama integrato del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo dell’isola. «La Germania è il nostro primo mercato con circa 3 milioni di presenze - aggiunge l’assessore del Turismo - ma non dobbiamo dare per scontata la fidelizzazione, anche perché la competizione è forte nell’area mediterranea. Alle mete tradizionali come Spagna, con le Baleari e Canarie, la Grecia, Croazia Turchia ed Egitto, si aggiungono nuove destinazioni che si propongono in maniera aggressiva sul mercato internazionale, come Albania e Montenegro. Siamo presenti, grazie alle proposte dei nostri operatori, facendo leva anche su prodotti turistici nuovi, complementari o alternativi, al prodotto principe del marino-balneare».