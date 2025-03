S.A. 7:19 Crolla il tetto, palazzina evacuata a Fertilia Giù una parte del tetto in un edificio di due piani in via Cherso. Palazzina evacuata e residenti ospitati in strutture ricettive. Vigili del fuoco e polizia locale sul posto



ALGHERO - Paura a Fertilia dove ieri è crollato parzialmente il tetto di una palazzina di due piani in via Cherso. L'edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale. Non ci sono feriti e i residenti sono stati ospitati in strutture ricettive.