Graziano Porcu 8:19 L'opinione di Graziano Porcu Patto tra pubblico e privato per far crescere Alghero



Leggo con attenzione il comunicato del Dott. Stefano Lubrano, imprenditore e già sindaco di Alghero, e come Presidente della Fondazione Alghero sono assolutamente convinto che solo con un approccio condiviso e un impegno coordinato tra pubblico e privato sia possibile far crescere Alghero come destinazione turistica di qualità capace di attrarre visitatori in ogni stagione. Per quanto riguarda la Fondazione Alghero, già oggi sta' lavorando per sviluppare il ruolo della nostra città come destinazione turistica di eccellenza, con un focus particolare su sostenibilità, sport e valorizzazione delle risorse locali.



Già quest'anno, per esempio, avremo eventi sportivi strettamente legati al nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che naturale, con l’obiettivo di trasformare la nostra città in una "Training Sport Destination" (Destinazione per allenamenti sportivi) riconosciuta a livello mondiale. Il clima favorevole nei periodi di bassa stagione, ci permette di offrire un contesto ideale per chi desidera allenarsi e prepararsi per competizioni a qualsiasi livello. Questo è il motivo per cui abbiamo fortemente voluto il campionato Mondiale di Triathlon che, a fine Maggio, e per i prossimi due anni, attirerà circa 400 atleti da tutto il mondo per poi raggiungere il suo apice con la Grand Final del 2027 che vedrà la partecipazione di oltre 1.500 atleti, anch'essi provenienti da tutto il mondo. Questo evento, che comprende nuoto, corsa e ciclismo, pensiamo rappresenti un’importante opportunità per dare visibilità internazionale ad Alghero e posizionarla come destinazione di riferimento per quegli sport che possono immergersi nel nostro ambiente naturale senza deturpare il paesaggio che lo circonda.



Per quanto riguarda le nostre eccellenze locali poi, ci stiamo attivando per creare iniziative volte a valorizzare le migliori produzioni. Una delle proposte in fase di sviluppo è la creazione di periodi dedicati a questi prodotti, come, per esempio, "Il mese del Vino" e "Il mese dell'Olio". Queste iniziative non solo contribuirebbero ad animare la città durante i mesi di bassa stagione, ma soprattutto offrirebbero l’occasione per far conoscere le nostre eccellenze ad a un pubblico più vasto. Per realizzare con successo questi progetti è dunque fondamentale la collaborazione con i privati, sia in forma indiretta e diretta. Per quanto riguarda la collaborazione indiretta, in occasione del G20 che si terrà a Maggio stiamo organizzando, insieme all'Assessorato allo Sviluppo Economico, uno stage dedicato alla preparazione degli eventi per i commercianti algheresi con l’obiettivo di lavorare insieme per promuovere le iniziative della città. Ad esempio, attraverso l'addobbo delle vetrine a tema, sarà possibile creare un'atmosfera coordinata che valorizzi gli eventi stessi.



Per quanto riguarda invece la collaborazione diretta, siamo coscienti del fatto che questi progetti si potranno realizzeranno solo ed esclusivamente con il supporto delle Cantine e Oleifici se, come noi, avranno il coraggio di puntare sui periodi di bassa stagione (Ottobre, Novembre, Gennaio, Febbraio e Marzo) piuttosto che sui periodi già sovraffollati. Se così fosse la Fondazione Alghero, con il suo CDA, si impegna già da ora a promuovere il territorio con campagne di marketing territoriali nazionali ed internazionali mirate ad uno o altro segmento di mercato a seconda dell'evento. L’obiettivo infatti è quello di aumentare la visibilità della città attraverso un incremento delle ricerche correlate alla parola chiave "Alghero", rafforzando così il nostro posizionamento e creando i presupposti per far sì che, nel medio e lungo termine, le compagnie aeree trovino nuovo interesse nella nostra destinazione.



Per finire però, e per far si che tutto questo possa accadere, è fondamentale che anche un ulteriore anello della catena capisca l'importanza che ha nel raggiungimento dell'obiettivo finale in termini di propaganda della destinazione stessa. Parlo infatti delle attività alberghiere ed extra alberghiere che, se ad ogni iniziativa che questa città propone nei periodi morti, arrivano a triplicare o quadruplicare le tariffe il rischio è che la nostra città venga considerata “cara” in rapporto al periodo in cui si offre (bassa stagione) correndo il rischio, attraverso il passaparola, di annientare qualsiasi altra campagna di Marketing da noi proposta a livello Nazionale ed Internazionale.



*presidente Fondazione Alghero