Cor 21:00 Alguerunners tra sport e cultura Una grande domenica ricca di soddisfazioni per gli atleti Alguerunners, protagonisti su più fronti sia sportivi che culturali



ALGHERO - Di corsa per l’isola tra Oristano e Marganai, sino in Portogallo nella suggestiva Lisbona per arrivare al prestigioso premio, Donna Fidapa del prossimo 11 marzo, quando verrà premiata l’atleta giallorossa Monica Bardino per essersi distinta nel campo sportivo ed artistico, dando lustro alla città e ottenendo eccellenti risultati. A Lisbona dove Laura Usai e Gianni Cecconello hanno concluso egregiamente la mezza maratona e dato inizio al percorso che li porterà alla conquista delle SuperHalfs, il circuito che raduna una serie di mezze maratone europee, scelte tra le più suggestive e popolari, Lisbona, Berlino, Praga, Cardiff, Copenaghen e Valencia.



Attilio Danzeo a Buggerru per una gara di trail, che con le sue quattro categorie, ha avuto come cornice la foresta demaniale di Marganai e più in generale la macroarea Linas/Marganai/Fluminese situata nel sud ovest della Sardegna, nella nuova provincia di Carbonia-Iglesias. L’atleta Alguerunners, ha percorso l’intero tracciato brillantemente, superando le diverse asperità che la gara ha riservato. Oristano, baciata dal sole e colorata dal lungo serpentone dei runner provenienti da tutta la Sardegna in una tipica, giornata pre primaverile ha accolto i circa 1.700 runner e camminatori per l’undicesima edizione della Mezza Maratona di Oristano.



Dalle 9.30 le diverse categorie ai nastri di partenza, nella quanto mai tradizionale, via Duomo. La lunga scia colorata dei runner ha dipinto un ghirigoro nel capoluogo del campidano e ha coinvolto il popolo dei runner in una vera festa dello sport. La compagine Alguerunners si è presentata nella città della Sartiglia, con un nutrito gruppo di tesserati alla partenza, nonostante le defezioni dell’ultima ora di Peppe Fenu, Salvatore Ballone e Tommaso Trevisi, ben dodici gli atleti in gara. Al via nella 21km, Carlo Macciocu che con un’ottima prestazione ha concluso l’intero tracciato nonostante le difficoltà causate dal vento in alcune parti del percorso.



Numeroso il gruppo della compagine algherese nella 10Km e prestigiosi i piazzamenti sul podio nelle rispettive categorie di Tonino Raciti e Gianni Mura che hanno impresso alla gara un buon ritmo già dai primi chilometri. Michela Pensè per la componente femminile, Francesco Priamo al suo esordio in campo regionale dopo la gara di Bergamo, insieme a Salvatore Nuvoli, Carmelo Mela, Roberto Uda, Luigi Soggiu, Antonio Morittu, Franco Chessa e Francesco Messina, completano il quadro degli atleti algheresi che supportati anche da Gianfranco Rosso, hanno ancora una volta mostrato il valore sportivo ed evidenziato la crescita in termini organizzativi della società algherese.