S.A. 10:05 Cacciotto: «sul Marino dalle parole ai fatti» Sul futuro dell´Ospedale Marino l´assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi ha delineato ipotesi di mantenimento dei livelli e la continuità della collaborazione con l´Aou nell´incontro di oggi con il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto che chiede garanzie



ALGHERO - «Buone le intenzioni e la volontà manifestata oggi. Serve, e lo attendiamo, un percorso chiaro e definito che va formalizzato con atti e fatti concreti nell’immediato». Così il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore alla Sanità della Regione Armando Bartolazzi manifestandogli tutte le perplessità emerse dopo l’approvazione della legge di riforma del sistema sanitario regionale. Insieme all’assessora Maria Grazia Salaris, al presidente del Consiglio comunale Beniamino Pirisi, alla consigliera Giusy Piccone, nel corso dell’incontro tenutosi in modalità di videoconferenza chiesta dal primo cittadino, presenti i consiglieri regionali On. Valdo di Nolfo e On. Carla Fundoni presidente della commissione sanità del Consiglio regionale, Raimondo Cacciotto ha espresso «la preoccupazione sulla necessità di mantenere, e anzi rafforzare, i livelli essenziali di assistenza in città ed evidentemente anche al Marino, la richiesta di garantire la piena funzionalità del reparto di cardiologia e della struttura complessa di ortopedia, destinata a subire preoccupanti conseguenze qualora ci fosse un disimpegno della Aou, il potenziamento del reparto di pediatria».



L’assessore Bartolazzi ha voluto rassicurare sul futuro dell’ospedale Marino di Alghero. Nell’incontro ha detto di credere nelle missioni degli ospedali e che storicamente il Marino ha svolto appunto questo ruolo nell'ortopedia. Per il delegato alla sanità della Giunta regionale è una missione che continuerà ad avere, ad alta tecnologia con competenze definite e tra Asl e Aou. L’Assessore ha affermato inoltre che non ci sarà alcun abbandono di Aou, ma un rilancio delle attività con la creazione di una rete formativa allargata. Sarà questo uno dei temi che l’Assessore affronterà nei prossimi giorni nell’incontro previsto con il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, incontro al quale sarà presente il Sindaco di Alghero. Si attende ora l’esito dell’incontro per costruire poi un percorso condiviso che veda anche l’Amministrazione di Alghero presente ai tavoli. Il rapporto di collaborazione tra Asl e Aou va formalizzato, con individuazione dei ruoli e delle competenze.



Di questo Raimondo Cacciotto ha parlato anche in un successivo incontro con il Rettore dell’Università di Sassari, con il quale c’è un rapporto di stima reciproca e che, come il sindaco, tiene al territorio e alla città di Alghero, peraltro sede del Dipartimento di Architettura dell’Università. Mariotti si è detto pronto a confrontarsi e a fare ciò che è al massimo delle possibilità per costruire un piano attuativo della nuova legge regionale che consenta la crescita e la qualità dei servizi sanitari degli ospedali algheresi. La volontà comune è quella di mettere nero su bianco il percorso che traduca in atti le intenzioni manifestate in legge e definisca il ruolo dell’Università all’interno del sistema sanitario algherese. Per l’On. Valdo Di Nolfo, i nove mesi che separano dal passaggio del marino dalla Aou alla Asl «saranno importanti per mettere in atto la sfida che abbiamo lanciato tutti insieme: Regione, Rettore, operatori». Quello di oggi è quindi solo il primo di una serie di incontri che Sindaco e Assessore, con il Rettore, hanno deciso di programmare per delineare il percorso che porterà alla sottoscrizione degli accordi con l’Università. Resta ancora in primo piano, per il Sindaco di Alghero, inoltre «la necessità di garantire il DEA di I livello e di un investimento sull'edilizia ospedaliera per la costruzione della piastra tecnologica all'ospedale civile, quindi nuovo blocco operatorio e quanto serve per migliorare la qualità dei servizi».