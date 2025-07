S.A. 13:04 Muore Vittorio Dalerci, storico massaggiatore dell´Alghero E´ scomparso Vittorio Dalerci, storico massaggiatore sportivo della società giallorossa, al suo posto da decenni, ha accompagnato generazioni di ragazzi, le loro famiglie e i dirigenti che si sono succeduti nel tempo



Alghero - Se n'è andato all'improvviso Vittorio Dalerci, e con lui un pezzo della storia del calcio algherese. Il massaggiatore sportivo della società giallorossa, al suo posto da decenni, ha accompagnato generazioni di ragazzi, le loro famiglie e i dirigenti che si sono succeduti nel tempo. Aveva 77 anni e aveva da poco archiviato l'ultima stagione in panchina, prima di ripartire verso una nuova avventura in Promozione, dopo la recente retrocessione. Uomo di sport e profondamente legato ai colori giallorossi, sono in tanti che oggi lo ricordano e che soprattutto non dimenticheranno: la memoria di un calcio umano, gentile, gioioso e nobile. Ciao Vittorio....



La foto (dall'archivio dell'Alghero Calcio)