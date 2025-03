S.A. 12:24 Rugby: festa e sport per gli under a Maria Pia Una giornata dedicata al rugby giovanile, con le categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14 dell’Amatori Rugby Alghero impegnate in un evento che ha visto la partecipazione delle squadre Alghero/Sassari, Bulldog e Api dell’Olbia



ALGHERO - Domenica 16 marzo il campo di Maria Pia ha ospitato una giornata dedicata al rugby giovanile, con le categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14 dell’Amatori Rugby Alghero impegnate in un evento che ha visto la partecipazione delle squadre Alghero/Sassari, Bulldog e Api dell’Olbia. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i giovani atleti, permettendo loro di confrontarsi e affinare le proprie abilità all’interno di un contesto formativo e sportivo. Le categorie minori hanno dato il via alla giornata, mischiandosi tra loro in un confronto amichevole improntato alla collaborazione e alla condivisione.



Il rugby, infatti, non è solo competizione, ma anche un’esperienza di aggregazione che insegna il rispetto reciproco e il valore del gioco di squadra. A chiudere l’evento è stata la Under 14, che ha confermato il proprio percorso di crescita con una prestazione caratterizzata da impegno e determinazione. Tra i protagonisti dell’incontro figurano Papa, Cesc, Darius, Riccardo M., Riccardo, Gabriele, Edoardo S., Edoardo A.C., Mattia, Serra Diego, Santiago, Nicola, Nathan, Michele, Lorenzo e Mirko, giovani atleti che stanno consolidando il proprio percorso sportivo attraverso allenamenti settimanali focalizzati sul miglioramento tecnico e tattico.



L’evento si è concluso con il tradizionale terzo tempo, un momento di convivialità e condivisione che ha coinvolto genitori, allenatori e atleti, rafforzando ulteriormente lo spirito di appartenenza che caratterizza la disciplina rugbistica. Grazie alla collaborazione con i gestori della Club House, l’incontro ha rappresentato non solo un’occasione di confronto sportivo, ma anche un momento di aggregazione per l’intera comunità. L’Amatori Rugby Alghero prosegue così il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo i valori fondanti della palla ovale e consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo regionale.